بيتروفيتش يستدعي (6) لاعبين من فريق القوة الجوية

بيتروفيتش يستدعي (6) لاعبين من فريق القوة الجوية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، استدعاء 6 لاعبين لصفوف اسود الرافدين.وقال مصدر مقرب من بيتروفيتش : إن “بيتروفيتش شاهد أغلب مباريات القوة الجوية في الموسم الحالي لمتابعة اللاعبين الذين يرغب بضمهم لصفوف المنتخب”.واوضح ان “بيتروفيتش قرر استدعاء كل من فهد طالب واحمد ابراهيم وميثم حبار وحسن رائد ومحمد علي عبود وسامح سعيد، حيث سيتم الاعلان عن القائمة الرسمية قريباً”.يذكر ان بيتروفيتش قرر استبعاد اللاعب ابراهيم بايش لاسباب انضباطية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *