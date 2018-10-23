بيرة:حكومة الأغلبية السياسية في كردستان غير واقعية
آخر تحديث:
السليمانية/شبكة أخبار العراق- رأى المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيره، الثلاثاء (23 تشرين الأول 2018)، أن حكومة الأغلبية السياسية في كردستان، غير واقعية، فيما أشار الى استعداده لحسم منصب محافظ كركوك.وقال بيره في حديث صحفي له اليوم، إن “المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سيجتمع في الايام المقبلة لبحث تشكيل وفد سياسي يلتقي بالكتل الكردستانية حول مسألة تشكيل حكومة الاقليم”.وأضاف: “نؤيد تشكيل حكومة توافقية داخل الاقليم وفكرة حكومة الاغلبية السياسية التي ينادي بها الحزب الديمقراطي غير واقعية وليست ممكنة في ظل الظروف الراهنة”.واشار الى ان “الاتحاد الوطني منفتح على جميع الاحزاب بما فيها الحزب الديمقراطي وسنبدأ بحسم كثير من القضايا من بينها محافظ كركوك وتطبيع الاوضاع الادارية والامنية هناك”.وكانت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، قد أعلنت، منتصف ليل السبت- الاحد، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي تصدر بها الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني، بـ 21 مقعدا، ثم حركة التغيير بـ12 مقعدا.