بيرة:سيتم توزيع رواتب موظفي الإقليم قبل أعياد نوروز

بيرة:سيتم توزيع رواتب موظفي الإقليم قبل أعياد نوروز
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن المتحدث الرسمي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، اليوم الاربعاء، عن قرب انتهاء تدقيق اسماء موظفي اقليم كردستان، مبينا انه سيتم توزيع الرواتب قبل اعياد نوروز.وقال بيرة في حديث صحفي له اليوم: إن “المفاوضات بين بغداد والحكومة الاتحادية وصلت الى النهاية”، مبينا ان “ذلك يعتمد على العلاقة بين الجهات المعنية لاستلام وتحويل مبالغ رواتب موظفي الإقليم”.وأضاف “لقد وردتنا معلومات بأن القوائم المختصة بتدقيق قوائم اسماء موظفي كردستان ستنتهي من عملها وستوزع الرواتب قبل اعياد نوروز”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد، امس الثلاثاء، بأن عمليات تدقيق رواتب موظفي الاقليم ستستمر ووجدنا نظاما يختلف عن نظام الحكومة الاتحادية بشأن الوظائف.

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