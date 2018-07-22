بيرة:مقترح لحل الحكومة القادمة في حال “انحرافها “

بيرة:مقترح لحل الحكومة القادمة في حال “انحرافها “
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد 22 تموز 2018، عن مقترح قدم الحزب لقائمتي الفتح ودولة القانون يتيح حل الحكومة الجديدة واستبدال رئيسها في حال انحرفت عن تطبيق برنامج عملها.وقال المتحدث باسم الحزب سعدي بيرة، في تصريح صحفي له اليوم: ان “حزبه قام بإبلاغ الأطراف الشيعية بأنه يجب تشكيل حكومة يمكن حلها في حال انحرفت عن تطبيق برنامج عملها”.وأوضح بيرة، “نحن في الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، طلبنا من قائمتي الفتح ودولة القانون أن تجتمع الأطراف السياسية معاً لوضع برنامج عمل الحكومة العراقية الجديدة، لا أن يتولى رئيس الوزراء وحده كتابة البرنامج الحكومي، فإذا شاركنا جميعاً في وضع البرنامج عندها نستطيع تنحية رئيس الوزراء، في حال عدم تطبيقه للبرنامج، واستبداله بآخر”.

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