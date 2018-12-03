بيرة:وجود “حزب الاتحاد الوطني” في مجلس الوزراء مهم
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، اليوم الاثنين، ان حزبه لا يهمه استحصال وزارة معينة دون اخرى المهم حضوره في مجلس الوزراء، لافتا الى انه تم ترشيح خالد شواني لوزارة العدل.وقال بيرة في حديث صحفي له اليوم، إن “وفد الاتحاد الوطني الكردستاني وصل الى بغداد منذ يوم السبت الماضي لمناقشة الاطراف السياسية فيما يتعلق بتشكيل الوزرات”، لافتا الى ان “الوفد سيناقش مسائل اخرى تتعلق بالإقليم وعرضها على المسؤولين في الاقليم فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية”.واضاف ان “الاتحاد ليس لديه من ضرورة في استحصال وزارة معينة دون اخرى ولكن ما يهم الاتحاد حضوره في مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان ” وزارة العدل سيكون منفذا وبوابة رئيسة لتنفيذ القرارات والقوانين المتعلقة برفع الغبن على اقليم كردستان”.ولفت الى ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني قدم مرشحه لوزارة العدل خالد شواني، والذي كان رئيس للجنة القانونية لدورتين في مجلس النواب”.وتابع ” لا نريد ان نسبق الاحداث حول نتائج الزيارات لحين اكتمال زيارة الوفد لجميع الاطراف السياسية”.