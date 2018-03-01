بيره:لقاءنا مع المراجع الشيعة لإذابة الجليد بين بغداد وأربيل

بيره:لقاءنا مع المراجع الشيعة لإذابة الجليد بين بغداد وأربيل
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النجف/شبكة أخبار العراق- اكد سعدي احمد بيره، عضو الوفد الكردي “غير الحكومي” الذي يزور النجف ،اليوم الخميس، ان هذه الزيارة ستسهم في اذابة الجليد بين أربيل وبغداد من اجل حل الخلافات والمشاكل العالقة.وقال بيره  في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الوفد مع المرجع الشيعي بشير النجفي، ان “زيارتنا للنجف ستساعد على اذابة الجليد بين أربيل وبغداد وتلمسنا جدية منهم بهذا الشأن من اجل حل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.وأضاف انه “كان هناك تفهم للخلافات والمشاكل وقد قال لنا المرجع بشير النجفي انه سيعمل ما بوسعه للإبقاء على الاخوة بيننا”، مشيرا الى انه “طلبنا من المرجع النجفي ان يؤدي دورا في حل الخلافات بين أربيل وبغداد”.وكان مصدر كردي مطلع قد كشف الاحد الماضي، عن ان وفدا كرديا رفيع المستوى سيزور محافظة النجف الخميس ، للقاء المرجع الأعلى علي السيستاني وعدد من الأطراف الشيعية الأخرى لتقديم مشروع من شأنه حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وانهاء التوتر بينهما.ونقلت وسائل اعلام كردية، عن المصدر قوله، إن “وفدا يضم الشخص الأول من الأحزاب والأطراف الكردستانية يزور النجف، ليلتقي المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني وعددا من المسؤولين في الاطراف الشيعية في المدينة”، مبينا أن “الوفد يحمل مشروعا موجها الى الاطراف الشيعية في النجف، أعده سابقا من اجل انهاء المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد وانهاء التوترات الحاصلة بين حكومتي اقليم كـردستان والحكومة الاتحادية”.واضاف المصدر، أن “كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة والاتحاد الاسلامي الكردستاني سيشاركون في الوفد”، موضحا أن “قسما من تلك الاطراف ستشارك على مستوى المكتب السياسي والقسم الاخر على مستوى الشخص الأول”.وأشار المصدر الكردي، الى أن “ذهاب هذا الوفد الى النجف يأتي بناء على طلب معهد الشرق الاوسط للبحوث وبتنظيمه”.

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