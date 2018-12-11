بيري يؤكد لعبد المهدي استمرار الدعم الأمريكي للعراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الطاقة الامريكي، ريك بيري، الثلاثاء، دعم بلاده لحكومة العراق، في المجالات كافة ولتوجهها بتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد.وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، وزير الطاقة الامريكي ريك بيري والوفد المرافق له”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على “أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة اولويات عملها بمايحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية”.وأشار إلى، أن “استقرار العراق بعد هزيمة داعش يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات العراقية”. من جهته، أكد وزير الطاقة الامريكي، دعم بلاده “للحكومة العراقية في المجالات كافة ولتوجهها بتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد وخصوصا في مشاريع الطاقة واستعدادها للمساهمة بتطوير ودعم قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط وفق خطط وتوجهات واولويات الحكومة العراقية”.انت