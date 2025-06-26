بيزوس يعدل من خطة الزفاف

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مستشار حكومي يدعو إلى إنشاء صندوق طوارئ سيادي لامتصاص الصدمات وتقليل الإنفاق العام
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
اليوم.. أسعار صرف الدولار= 142500 ديناراً
أكثر من (507) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية خلال الأشهر الخمسة الماضية
حقوق الإنسان في البصرة:المحافظة تواجه كارثة مائية وأوضاعاً إنسانية متدهورة
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نائب:قناة خور عبدالله عراقية ولن نسمح لأي طرف مرتشي ببيعها للكويت
مصدر سياسي: إعادة توزيع حصص السرقات في محافظة ديالى
نائب: لا ماء في العراق بسبب قطعه من قبل إيران وتركيا والسوداني ما زال ساكتا
رئاسة الجمهورية:وقف إطلاق النار إفشالاً للمشروع الصهيوني في المنطقة
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
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