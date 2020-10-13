بين اللمبجي والتمثال المقدس

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السوداني:الإصلاحات تبدأ أولاً من تقليل الإنفاق
بالوثيقة..نائب ميليشياوي يوجه أسئلة للكاظمي حول قضية اغتيال سليماني وإخراج القوات الأمريكية من العراق
المالية النيابية:تأمين الرواتب إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض
نائب:حسم موضوع الدوائر الانتخابية في الأسبوع المقبل
نائب:اِتفاقية سنجار مؤامرة ضد الحشد الشعبي
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السوداني:الإصلاحات تبدأ أولاً من تقليل الإنفاق
المالية النيابية:تأمين الرواتب إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض
الكاظمي:الورقة “البيضاء” تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي
الإسلامية الكردستانية:أكثر من 100 مليار دينار شهرياً إيرادات منافذ الإقليم تذهب لجيوب السلطة الفاسدة
نائب سابق:حصة الإقليم في الموازنة ستمر لأن ثلاثة أرباع النواب لديهم أملاك هناك
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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