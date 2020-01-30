تأجيل إنطلاق بطولة العرب للشباب بالملاكمة

تأجيل إنطلاق بطولة العرب للشباب بالملاكمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، أن نظيره العربي اشعره بتأجيل انطلاق بطولة العرب للشباب بالملاكمة والمقرر اقامتها في مصر.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي محمد الخفاجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد العربي بالملاكمة برئاسة يوسف الكاظم قرر تأجيل بطولة العرب للشباب المقر اقامتها في جمهورية مصر العربية الى نهاية شهر اذار المقبل”.وأوضح أن “التأجيل يأتي بسبب انشغال القارتين الاسيوفريقية بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وسيتم اشعار الاتحادات العربية بخطاب رسمي بالتاريخ الجديد”.يذكر ان العراق حصد 7 اوسمة ملونة في بطولة العرب للناشئين بالكويت.

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