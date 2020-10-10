تأجيل إنطلاق موعد الدوري السلوي إلى مطلع العام المقبل

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إعدام مدير مشروع تنفيذ ميناء الفاو من قبل قوى متنفذة بتوجيه كويتي
العراق يعلن إنضمامه إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي
الاقتصاد النيابية تدعو إلى دمج وزارات الزراعة والصناعة والتجارة بوزارة واحدة لكونها غير منتجة
المالية النيابية:موازنة 2021 ستحسم الخلاف بين بغداد وأربيل
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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