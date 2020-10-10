تأجيل إنطلاق موعد الدوري السلوي إلى مطلع العام المقبل

تأجيل إنطلاق موعد الدوري السلوي إلى مطلع العام المقبل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، تأجيل انطلاق موعد الدوري السلوي الى مطلع العام المقبل.وذكر الاتحاد في بيان ، انه “بسبب مقتضيات المصلحة العامة واستحقاقات منتخبنا الوطني بكرة السلة في تصفيات اسيا، اتخذ الاتحاد العراقي عدة قرارات”.واوضح ان “الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر تأجيل الاجتماع الثاني لممثلي اندية الدوري الممتاز المقرر في 2020/10/10 وذلك بسبب استحقاقات منتخبنا الوطني القريبة في نهاية تشرين الثاني”.واضاف ان “الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2020-2021 في الاول من كانون الاول 2020”.وتابع “سنعلن عن مواعيد جديدة لممثلي اندية الدوري الممتاز في وقت لاحق حول كل ما يتعلق بالدوري”. 

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