تأجيل النزال بين الملاكمين جوشوا وبوليف

تأجيل النزال بين الملاكمين جوشوا وبوليف
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن إيدي هيران مروج ومنظم نزالات الملاكمة، تأجيل النزال الذي كان مقررا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والبلغاري كوبرات بوليف، لأجل غير مسمى؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن “الموعد الجديد للنزال ومدى إمكانية إقامته في المكان نفسه فيما بعد، سيكون رهن الدراسة”.ونقلت الشبكة عن هيران، القول: “تحدثنا مع نادي توتنهام من أجل تأجيل الموعد. نعمل على مواعيد جديدة في تموز أو في مطلع أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد الذي نأمل فيه العودة مجددا.. نأمل أن يقام ذلك النزال في نهاية الصيف”.وكان من المفترض أن يواجه جوشوا بطل العالم الملاكمة في الوزن الثقيل، منافسه بوليف، في ستاد نادي توتنهام الإنجليزي، يوم 20 حزيران المقبل.

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