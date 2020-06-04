تأجيل انطلاق الموسم المقبل من الدوري الممتاز لكرة القدم

تأجيل انطلاق الموسم المقبل من الدوري الممتاز لكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو الهيئة الإدارية لنادي زاخو الرياضي، طه زاخولي، تأجيل انطلاق الموسم المقبل من الدوري الممتاز لكرة القدم.وقال زاخولي في حديث صحفي،إن “الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، حددت العاشر من شهر أيلول المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري الكرة الممتاز”.وأوضح بالقول، “لا اعتقد بان الموسم المقبل سينطلق بالموعد المحدد، بحسب وجهة نظري الشخصية اعتقد ان موعد انطلاق الموسم سيكون مطلع تشرين الأول او تشرين الثاني المقبلين”.وأضاف ان “سبب هذا التوقع يأتي نظراً للوضع العام في البلاد من ناحية الوباء والمشاكل المالية في العراق وغيرها من الأمور في البلاد”.تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية انهت الموسم الحالي وحددت العاشر من أيلول المقبل موعداً افتراضياً لانطلاق المسابقة. 

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