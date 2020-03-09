تأجيل مباراة العراق -هونغ كونغ بسبب كورونا

تأجيل مباراة العراق -هونغ كونغ بسبب كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، ان الاتحادين الدولي والاسيوي، اشعرا الاتحادات الرياضية بتأجيل مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.وذكر موقع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، ان “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاطب اليوم كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء حول القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة والتي تُصعب من عملية التنقل بين البلدان والسفر إليها  مما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات بشكل سلس “.وأضاف ان “الاتحاد الآسيوي اوضح في خطابه فتح المجال أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنظيم مبارياتها بموعدها بعد الاتفاق بين الطرفين ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي للموافقة شريطة أن يتم توفير كافة إجراءات الأمن و السلامة الصحية لجميع الأطراف”.وبين ان “الاتحاد القاري حدد يوم 13 اذار الجاري موعداً نهائياً لتقديم طلب إقامة المباريات المقررة في اذار في موعدها  على أن يحتوي الطلب اتفاقية خطية بين الاتحادين المعنيين للموافقة على لعب المباريات ، وتاريخ 3 ايار لتسليم الطلب ذاته فيما يتعلق بمباريات شهر حزيران”.واكمل أن “الاتحاد الآسيوي سيقوم رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمتابعة الوضع الصحي الراهن وإطلاع الاتحادات الأعضاء بأي مستجدات فورية، أو أي تعديل على القرار المعلن مؤكداً على أولوية الصحة العامة وسلامة جميع أفراد المجتمع الرياضي”.يذكر ان العراق كان من المفترض ان يواجه هونغ كونغ في الـ31 من شهر اذار الجاري على ملعب الأخير. 

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