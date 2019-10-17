تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد يصب في صالح الأول

تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد يصب في صالح الأول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدو أن قرار تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المزمع إجراؤها في 26 من شهر أكتوبر الجاري، بات الأقرب في ظل الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، لأسباب سياسية.وتقدمت رابطة الليجا بطلب للاتحاد الإسباني، بشأن لعب المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، بدلاً من الكامب نو، لكن برشلونة وريال مدريد رفضا هذا الاقتراح، ويعد خيار التأجيل هو الأفضل في التوقيت الحالي.برشلونة يتفوق في مباريات الكلاسيكو المؤجلة:وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مباريات الكلاسيكو تأجلت في أربع مناسبات سابقة، وحقق خلالها برشلونة انتصارين، مقابل فوز وحيد للفريق الملكي، بينما خيّم التعادل على مواجهة واحدة بينهما.وتم تأجيل مباراة الكلاسيكو لأول مرة في موسم 1928/1929، وقد حقق الفريق الكتالوني الانتصار في تلك المواجهة بفضل هدف ساستري في الدقيقة 83، وأعطى هذا الفوز الكثير من الأوكسجين للبارسا، حيث كان يحتل في ذلك الوقت، المركز الخامس بجدول الترتيب.وبعد أكثر من 30 عاماً، وبالضبط في موسم 1967/1968، التقى ريال مدريد وبرشلونة مجدداً في مباراة مؤجلة انتهت بالتعادل، وتقدم المرينجي بفضل هدفٍ من خينتو في الدقيقة 65، وقبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق، سجل البارسا هدف التعديل عبر زالوديا.وفي موسم 1971/1972، تم تأخير المباراة بين برشلونة وريال مدريد مرة أخرى، ليُحقق الفريق الكتالوني انتصاره الثاني في مواجهات الكلاسيكو المؤجلة بفضل هدف أسينسي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.وفي موسم 1989/1990، كان ريال مدريد على موعد مع تحقيق انتصاره الأول في مباريات الكلاسيكو المؤجلة، بعدما حقق الانتصار بنتيجة 3/2، وسجل أهداف المرينجي كل من ميشيل وبوتراجينو وهوجو سانشيز، بينما سجل خوليو ساليناس ثنائية البارسا.

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