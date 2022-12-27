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مصدر سياسي كردي:أمريكا هددت حزبي بارزاني وطالباني بقطع المساعدات إذا لم تتوحد البيشمركة
الأمن القومي ناقش ترسيم الحدود البحرية مع الكويت في ورشة عمل تخصصية
الولائي وزير الصحة يعقد إتفاقا مع إيران لاستيراد أدويتها المميتة
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بشرعية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي
نائب يدعو السوداني إلى جعل 2023 عام الخدمات وعودة النازحين لمناطقهم
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- عربية ودولية
الحكومة الأمريكية:المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان “استفزازية”
روسيا البيضاء:صواريخ إسكندر ومنظومة إس400 الروسية جاهزة للمهام القتالية
بوتين:سندمر منظومة الباتريوت الأمريكية في أوكرانيا 100%
الصين تعبر استيائها للدعم العسكري الأمريكي لتايوان
زيلينسكي:السلام مع روسيا عدم التنازل عن وحدة أراضي أوكرانيا
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الولائي وزير الصحة يعقد إتفاقا مع إيران لاستيراد أدويتها المميتة
السوداني:ارتفاع سعر صرف الدولار خارج عن إرادتي التنفيذية
ائتلاف المالكي:40% الموازنة الاستثمارية للعام المقبل
المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي
سعر صرف الدولار لهذا اليوم ..(157600) دينار لكل (100) دولار
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- رياضية
تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى إلى ما بعد انتهاء خليجي 25
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن نفاد تذاكر الوجبة الأولى من افتتاح خليجي25
مدرب المنتخب العراقي يعلن عن الأسماء المستدعاة لبطولة الخليج العربي 25
الفيفا:أفضل هدف في كأس العالم للاعب البرازيلي ريتشارليسون
الاتحاد العراقي لكرة القدم:بيع تذاكر بطولة خليجي 25 نهاية الشهر الجاري
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- تحقيقات
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
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- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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- اذاعة INN