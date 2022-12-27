تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى إلى ما بعد انتهاء خليجي 25

تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى إلى ما بعد انتهاء خليجي 25
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم،تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى بسبب كأس الخليج في البصرة.وذكر اتحاد الكرة في بيان : أن “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تأجيلَ مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الجولةِ التاسعة إلى موعدٍ لاحقٍ سيحدد بعد انتهاء بطولة  كأس الخليج”. وبين أن “اللجنة استثنت مباراة مصافي الجنوب وبيشمرگة  السليمانية التي ستلعب في موعدها المحدد سابقاً، وذلك لانشغال المختصين بالجانبين الإداري والأمني  بتوفير الدعم والمساندة لتلك البطولة والتركيز على نجاحها”.وستنطلق بطولة كأس الخليج في السادس من شهر كانون الثاني 2023 في البصرة. 

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