تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة السلة العراقية بسبب حظر التجوال

تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة السلة العراقية بسبب حظر التجوال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الخميس، تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى، بسبب اجراءات حظر التجوال.وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، في بيان ،ان “الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرر تأجيل مباريات دوري اندية الدرجة الاولى المقرر اقامتها، الاربعاء المصادف 19 أيار الى شعار اخر”.واوضح العميدي ان “القرار جاء بسبب تعليمات خلية الازمة في البلاد وقرارات مجلس الوزراء في فرض حظر التجوال الشامل في البلاد من يوم الاربعاء المقبل”.واشار الى ان “الاتحاد سيعلن عن موعد المباريات الجديد بعد رفع الحظر الشامل على جميع المحافظات العراقية”. 

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