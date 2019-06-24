تأدية اليمين الدستوري من قبل الوزراء الجدد

تأدية اليمين الدستوري من قبل الوزراء الجدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدى كل من وزراء (الدفاع، الداخلية، العدل)، الإثنين، 24 حزيران، 2019، اليمين الدستورية في البرلمان.وقال مصدر برلماني، إن، وزراء الدفاع نجاح حسن علي الشمري، الداخلية ياسين طه حسن الياسري، العدل فاروق امين الشواني، أدوا اليمين الدستورية بعد حصولهم على ثقة مجلس النواب.وصوت البرلمان في جلسته (26) التي عقدها، اليوم الاثنين، على وزراء (الدفاع الداخلية العدل)، فيما رفض منح ثقته لسفانة الحمداني وزيرة للتربية.

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