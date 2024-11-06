تأمين وقود إنتاج الطاقة على طاولة نقاش السوداني والجهات ذات العلاقة

تأمين وقود إنتاج الطاقة على طاولة نقاش السوداني والجهات ذات العلاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً ضمّ وزارات المالية والكهرباء والنفط، خصص لمناقشة الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، والالتزامات المالية المترتبة على وزارة الكهرباء”.وأضاف البيان، أنه “جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة، من أجل إدامة عمل المحطات والمصانع، لما تمثله من أهمية في تحقيق التنمية التي جاءت في مقدمة أولويات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي”.

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