“تأهب” برلماني لإقالة عبد المهدي “عند” حضوره لمجلس النواب

“تأهب” برلماني لإقالة عبد المهدي “عند” حضوره لمجلس النواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصبف، الاثنين، عن وجود تأهب نيابي لاقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمجرد حضورة لاي جلسة.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، إن “حل الازمة بين الحكومة والمتظاهرين لاتتم عبر تغير خمسة وزراء او اكثر بل ان اقالة الحكومة برمتها مطلب أساس من مطالب المتظاهرين ان لم نقل اول المطالب”, مبينة ان “مطلب اقالة الحكومة بكاملها يحظى بدعم طيف نيابي واسع”.وأضافت ان ” أي حضور لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيواجه اقالته  وذلك بوجود تأهب نيابي واسع حتى وان حضر لغير الاستجواب”.وأشارت نصيف إلى انه “سيتم اجبار هيئة رئاسة البرلمان على درج استجوابه على جدول الاعمال بشكل طارئ وسيحظى بالتصويت الكافي لدرجه”، مؤكدة أن “الاستجواب مكتمل من الناحيتين الإدارية والقانونية” . 

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