تأهل المنتخب العراقي بكرة اليد إلى بطولة العالم

تأهل المنتخب العراقي بكرة اليد إلى بطولة العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تأهل منتخب العراق بكرة اليد، الأربعاء، إلى ملحق بطولة العالم بعد التعادل مع الكويت بنتيجة 25-25 في ختام دور الثمانية.وانتهى الشوط الاول بتقدم الكويت على العراق بنتيجة 14-7 في مباراة التأهل الى ملحق بطولة العالم لكرة اليد، فيما قلب المنتخب العراقي الطاولة ليتعادل بنتيجة 25-25 في الشوط الثاني بختام دور الثمانية.وبعد هذه النتيجة، تأهل العراق الى المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد، وسيواجه منتخبنا نظيره الكوري الجنوبي في مباراة الملحق.

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