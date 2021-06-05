تأهل فريق الشرطة الى النصف النهائي لبطولة كأس العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- تأهل فريق الشرطة، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على الميناء بهدفين مقابل هدف.وجاء تأهل فريق الشرطة لنصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على الميناء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي”.واحرز اهداف الشرطة اللاعب علي يوسف في الدقيقة 27 فيما اضاف الهدف الثاني عبر اللاعب فهد اليوسف في الدقيقة 31، في وقت سجل لاعب الميناء هدف في الدقيقة 34 من الشوط الاول”.وتأهل فريق القوة الجوية، مساء امس، إلى نصف نهائي كأس العراق، بعد فوزه على فريق زاخو بركلات الترجيح.وأقصى الجوية نظيره زاخو، بخمسة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف، خلال المواجهة التي جرت على ملعب زاخو.وبهذا الفوز، تأهل الصقور إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق، ليواجه نادي الكرخ خلال المباراة المقبلة له.