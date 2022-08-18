تايوان تواصل تدريباتها العسكرية لمقاومة الضغط الصيني

تايوان تواصل تدريباتها العسكرية لمقاومة الضغط الصيني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- واصلت تايوان، تدريبات عسكرية لإظهار قدرتها على مقاومة الضغط الصيني لقبول سيطرة بكين السياسية على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد جولات جديدة من التدريبات العسكرية التهديدية من الصين.تأتي التدريبات،  قبالة مقاطعة هوالين، بعد أيام من إطلاق الصين صواريخ وقيامها بتوغلات بحرية وجوية في مجالات تايوان بواسطة سفن وطائرات جيش التحرير الشعبي، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، للصحافيين في قاعدة هوالين الجوية «ندين بشدة الاستفزازات العسكرية المستمرة للصين الشيوعية لتايوان، بحراً وجواً، التي تقوض السلام الإقليمي».وأضاف أن «العمليات العسكرية في الصين الشيوعية توفر لنا فقط فرصة للتدريب على الاستعداد القتالي».وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، إن الصين تستغل الزيارات الأخيرة لوفود الكونغرس الأميركي، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، كذريعة لتصعيد محاولات ترهيب تايوان لقبول ما تطلق عليه «إعادة التوحيد السلمي».واستطردت قائلة «الصين تقوم باستفزازات عسكرية على هذه الأسس. هذا عمل سخيف ووحشي، ويقوض أيضا الاستقرار الإقليمي وأنشطة الشحن والتجارة في منطقة المحيطين، الهندي والهادئ».وتعتبر الصين الجزيرة مقاطعة انفصالية يتعين ضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافا منهم باستقلالها.

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