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- شبكة اخبار العراق
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التيار الصدري:القوى الولائية وراء الإساءة الدولية لسمعة العراق
تقرير أمريكي:حكم العوائل في الإقليم وراء التظاهرات
تبادل الاتهامات بين حزبي بارزاني وطالباني حول تظاهرات الطلبة في الإقليم
الولائي الإخواني العزاوي:بلاسخارت انكرت وجود تزوير في الانتخابات!
اللجنة القضائية العراقية – الإيرانية تواصل التحقيق في مقتل المقبورين سليماني والمهندس
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مسؤول:سد العظيم شارف على النضوب جراء إصرار إيران على قطع المياه عن العراق
كتلة سياسية تكشف فساد كبير في موازنة 2021 وتحمل الحكومة مسؤولية معاناة المواطن
الخزانة الأمريكية:انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 17.954 مليار دولار
وزارة النفط تعلن الشروع بحفر (6) آبار نفطية جديدة في حقول مختلفة
صالح:(80) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
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تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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