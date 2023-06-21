تبرئة ضابط شرطة من مخالب الحلبوسي

تبرئة ضابط شرطة من مخالب الحلبوسي
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن العقيد عادل التبان امر فوج طوارئ الانبار السادس الأسبق، الأربعاء، عن الغاء كافة العقوبات الانضباطية بحقه من قبل المحاكم القضائية المختصة على خلفية مشاجرته مع حماية الحلبوسي.وقال التبان في تصريح ، ان ” محكمة تمييز قوى الامن الداخلي نقضت القرارات الصادرة بحقي على خلفية مشاجرة حصلت قبل فترة مع حماية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي  “.واضاف التبان ان” رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية اوعزا بنقلي من قيادة شرطة الانبار الى قيادة شرطة بغداد ، مؤكدا انه ” لم يتم توقيفي وكنت بانتظار قرار المحكمة “.يشار الى ان حماية الحلبوسي قد اعتدت قبل فترة على امر فوج طوارئ السادس احد تشكيلات شرطة الانبار العقيد عادل التبان بعد منعه لحماية الحلبوسي من ركن عجلاتهم في أماكن غير مخصصة في مدينة الفلوجة.

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