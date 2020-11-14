تثمينا لوفائه..تمثال لكلب من الذهب في تركمانستان

وحضر الرئيس محمدوف والذي يحكم

منذ العام 2007، مراسم الكشف عن التمثال، وهو لسلالة

في آسيا الوسطى.

وأقيم احتفال خاص بإسدال الستار عن التمثال الواقع بمنطقة حديثة في العاصمة

، حيث وضع المجسم على قاعدة تعرض فيديوهات لهذه السلالة من الكلاب، علما أن التمثال صنع من البرونز إلا أنه طلي بطبقة من الذهب عيار 24 قيراط.

ووصف بيان صادر عن حكومة تركمانستان التمثال بأنه يجسّد قيم “الاحترام والشرف والشجاعة والقلب الودود لهذه الحيوانات الرائعة”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.