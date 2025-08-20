تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات البارزاني وعشائر كردية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر مصدر أمني في محافظة أربيل، شمال العراق، اليوم الأربعاء، من تجدد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات مسعود بارزاني وعشائر كردية في منطقة خبات، إثر فشل جهود تقريب وجهات النظر بين الطرفين.وقال المصدر ، إن “شيخ عشيرة هركي في خبات، خورشيد هركي، منع في وقت سابق قوة من حرس بارزاني كانت تحاول السيطرة على حقول نفط قرب المنطقة، ما دفع قوات الحرس إلى اقتحام المكان، لكنهم فوجئوا بإطلاق نار كثيف أجبرهم على التراجع”.وأضاف أن “وفودًا عشائرية من كركوك ودهوك والسليمانية وصلت لمنزل خورشيد لمناصرته والاستعداد لمواجهة أي محاولة اقتحام جديدة”. وأشار المصدر إلى انشقاق عدد كبير من قيادات حزب البارزاني وانضمامهم إلى جبهة خورشيد، في تطور وصفه بـ”غير المسبوق منذ عقد من الزمن”.وحذر المصدر من “تصعيد أمني متوقع خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تهديدات شيخ عشيرة هركي بحرق حقول النفط التابعة للعائلة الحاكمة ووقف عمليات تهريب النفط إلى تركيا بالقوة المسلحة”.

