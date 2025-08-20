تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات البارزاني وعشائر كردية

آخر تحديث:
- سياسية
- عربية ودولية
أستراليا لإسرائيل..القوة لا تُقاس بعدد قتل الأبرياء وترك الأطفال يتضوّرون جوعا
ضمانات أمنية أمريكية أوروبية لأوكرانيا لعدم إقدام روسيا على الهجوم عليها
الأونروا:لن نشارك في نزوح سكان غزة أو تهجيرهم
زعماء أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن دعماً له
ترامب:اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بحضوري لإنهاء الحرب
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البنك المركزي:أكثر من (71) مليار دولار صادرات العراق النفطية لآسيا خلال 2024
المالية النيابية:الحكومة غير جادة في إرسال الموازنة للبرلمان
الحكومة تكلف(العلاق)بتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق
من أجل الولاية الثانية..اتفاقية مع شركة “شيفرون” الأمريكية لتطوير حقول نفط الناصرية
صفقة تركية مع العراق لتزويده بالكهرباء
- رياضية
- تحقيقات
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
عقدة الهزيمة… كيف يُراد للعراقي أن يرى نفسه خادمًا؟
الإطار:قانون الحشد سيُقر بأمر خامنئي رغم أنف أمريكا والرافضين
خبير اقتصادي:(99.2%)نسبة الرواتب من إيرادات الدولة بسبب الفشل الحكومي والفساد السياسي
المياه النيابية:العراق بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة في ظل حكومة السوداني
ظل البيت لمطيره طارت بيه فرد طيره..الإطار:إيران باقية وأمريكا خارج!
- اذاعة INN