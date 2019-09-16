تجديد عقد لاعب فريق السلة احمد فرحان مع نادي الشرطة

تجديد عقد لاعب فريق السلة احمد فرحان مع نادي الشرطة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نادي الشرطة الرياضي، تجديد عقد لاعب فريقه السلوي احمد فرحان للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل.وقال امين سر النادي علاء بحر العلوم في تصريح  صحفي، إن “ادارة نادي الشرطة تسعى الى دعم الفريق بمختلف العابه سواء كرة القدم او كرة السلة او اليد وغيرها من الالعاب الاخرى”.واصاف أن “النادي يسعة للحفظ على لاعبيه من خلال تجديد العقود معهم ومن بينهم اللاعب احمد فرحان، الذي يعد من اللاعبين المميزين لفريق كرة السلة”.يذكر أن هذا الموسم هو الثالث عشر لفرحان مع القيثارة الخضراء.

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