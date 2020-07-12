تجديد عقود ستة لاعبين من قبل نادي الزوراء

تجديد عقود ستة لاعبين من قبل نادي الزوراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نادي الزوراء الرياضي، تجديد عقود ستة لاعبين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان ، أن “نادي الزوراء جدد تعاقده مع اللاعبين محمد عبد الكريم ومنتظر محمد وعلاء رعد لموسم اخر”.وأضاف ان “النادي جدد ايضاً عقده مع اللاعبين احمد حسن ومحمد بشير وحسيني عبد الرزاق للموسم المقبل”. 

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