تحالفي الفتح وسائرون يتفقان على طرد القوات الأمريكية من العراق

تحالفي الفتح وسائرون يتفقان على طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عبر النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاربعاء، عن ترحيبه بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن اخراج القوات الامريكية من العراق بالطرق القانونية والسياسية، فيما أكد عزم تحالفه التعاون مع تحالف سائرون بهذا الشأن.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “هناك أكثر من 100 نائب وقعوا على طلب إدراج مقترح قرار اخراج القوات الامريكية من العراق في جلسة مجلس النواب المقبلة لمناقشته والتصويت عليه”.وأضاف ان “مبادرة الصدر التي دعا فيها القوى السياسية الوطنية للتعاون معه من أجل اخراج القوات الامريكية مرحب بها”، لافتا الى ان “تحالف الفتح سيعمل بالتعاون مع تحالف سائرون بزعامة الصدر لتمرير قرار إخراج القوات الامريكية من العراق”.ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين (30 كانون الأول، 2019) إلى توحيد الصفوف لإخراج “المحتل الأميركي”.

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