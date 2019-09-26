تحالفي سائرون والفتح:تغيير عبد المهدي ليس من مصلحة إيران في الوقت الراهن

تحالفي سائرون والفتح:تغيير عبد المهدي ليس من مصلحة إيران في الوقت الراهن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، الخميس، عن اتفاقه مع تحالف سائرون على استبدال أربعة وزراء ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين انه اقنع سائرون بعدم إسقاط الحكومة للحفاظ على العملية السياسية.وقالت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم في تصريح صحفي، إن “تحالف سائرون كان مؤيدا لإسقاط حكومة عبد المهدي لعدم التزامها بالوعود التي قطعتها أمام مجلس النواب بداية تشكيل الحكومة”، لافتة إلى إن “الفتح اقنع سائرون بالتراجع عن إسقاط الحكومة كونه سيعود العملية السياسية للمربع الأول ومن غير الممكن تشكيل حكومة جديدة في ظل الخلافات السياسية الحالية”.وأضافت أن “ تغيير عبد المهدي لايصب في مصلحة إيران وهي تمر بأزمة حادة مع الولايات المتحدة  يستوجب الوقوف معها ، وأكدت ،أن التحالفين اتفقا على دعم الحكومة وتصحيح بعض المسارات في البرنامج الحكومي للنهوض بالعملية السياسية”، مبينة أن “الاتفاق تضمن استبدال أربعة وزراء هم وزير الزراعة والكهرباء والصحة والاتصالات”.وبينت أن “استبدال الوزراء سيمنع استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل مجلس النواب، فضلا عن حصول الحكومة على دعم تحالفي الفتح وسائرون في تنفيذ برنامجها الحكومي”.واتفق تحالفا الفتحِ وسائرون على ضرورةِ دعم الحكومةِ الحالية والعمل على إنجاحها مع استمرار اللجان المشتركة في حل الازمات المتراكمّةِ منذُ سنوات دونَ ترحيلِها.

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