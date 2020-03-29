تحالف إيران يعلن عن جمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية

تحالف إيران يعلن عن جمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، مؤكدا أنه بصدد جمع تواقيع لاقالته.وقال شعلان في تصريح  صحفي، إن “تحالف الفتح بصدد جمع تواقيع نيابية لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه على خلفية تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء وتجاوز الأغلبية الشيعية”.وأضاف أن “صالح تجاوز الأعراف السياسية وتجاهل القوى الشيعية والالية التي تشكلت بها الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣”، مؤكدا ان “فرض الإرادات وكسر العظم بات من الماضي ولا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز القوى الشيعية”.

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