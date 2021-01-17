تحالف الأمل الكردي:حزب بارزاني لن يتنازل عن سيطرته على نفط الإقليم

تحالف الأمل الكردي:حزب بارزاني لن يتنازل عن سيطرته على نفط الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت تحالف الامل الكردستاني النيابية، الاحد، عن طرحها حلاً للازمة بين بغداد واربيل.وقال عضو الكتلة النائب سركوت شمس الدين، في بيان ، ان “من الضروري حل المسائل العالقة بين بغداد واربيل بشكل عادل يرضي جميع الاطراف وخاصة في موضوع رواتب موظفي اقليم كردستان والنفط، وبحسب الدستور”.وبين، ان “الحزب الديمقراطي لن يتنازل عن سيطرته على نفط الاقليم دون ايجاد حل لموضوع رواتب موظفي كردستان”.وشدد شمس الدين، على، ان “موقف الاتحاد الوطني الكردستاني لايزال غير واضحاً لحد الان من حصة الاقليم في موازنة 2021”.

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