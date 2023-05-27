تحالف الأنبار:القضاء ترك الحلبوسي وشقيقه واعتقل صغار الفاسدين في المحافظة

تحالف الأنبار:القضاء ترك الحلبوسي وشقيقه واعتقل صغار الفاسدين في المحافظة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الشيخ احمد الدليمي  القيادي في تحالف الانبار الموحد ، السبت، إن “اوامر الاعتقال التي صدرت بحق المتورطين بعمليات بيع وسرقة اراضي الدولة في الانبار، استثنت الحلبوسي وشقيقه ولم يتم ملاحقتهم على الرغم من ان جهات متنفذة في الحكومة المركزية لديها المعلومات الكافية عن العقل المدبر لبيع أراضي الدولة والاستحواذ عليها بطرق ملتوية”.وبين الدليمي، ان” الاطاحة بصغار المفسدين وترك حيتان الفساد طلقاء امر لا بد من حسمه وللقضاء كلمة الفصل في براءة من لا يثبت تورطه بهذه الملفات الشائكة”.وأشار الى، ان”الجميع يدرك خطورة عدم حسم ملفات الفساد في الانبار بعد ان اتضحت معالمها وعلى الحكومة المركزية التحرك باتجاه الاطاحة بكل الفاسدين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *