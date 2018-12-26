تحالف الإصلاح:الحلبوسي حنث باليمين ومرر الحيالي وزيرة للتربية زورا

تحالف الإصلاح:الحلبوسي حنث باليمين ومرر الحيالي وزيرة للتربية زورا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، اسعد بارح، الاربعاء، ان أعضاء في مجلس النواب سيقدمون طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشان تمرير وزيرة التربية شيماء الحيالي في الجلسة الأخيرة للمجلس .وقال بارح في تصريح صحفي له اليوم: انه ” في حال عدم إستجابة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لطلبنا بإعادة التصويت على وزيرة التربية شيماء الحيالي، فأننا سنقدم طعنا الى المحكمة الاتحادية لعدم مشروعية تمريرها “.وتابع ان “الالية التي اتبعها الحلبوسي في منح الثقة للحيالي هي مخالفة دستورية وقانونية وبالتالي فاننا سنتحرك على الموضوع في الجلسات المقبلة لدى المحكمة الاتحادية”.وكان مجلس النواب صوّت في جلسته الحادية والعشرون التي عقدها الاثنين الماضي على اختيار شيماء الحيالي لمنصب وزيرة التربية ، فيما صوت على اختيار نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين ، فيما فشل بتمرير فيصل الجربا لحقيبة الدفاع التي لا تزال بلا وزير اضافة الى الداخلية والعدل “.

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