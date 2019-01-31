تحالف الإصلاح:جمعنا تواقيع نيابية لإلغاء مكاتب المفتشين

تحالف الإصلاح:جمعنا تواقيع نيابية لإلغاء مكاتب المفتشين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار اسعد العبادي، الخميس، عن جمع تواقيع لالغاء مكاتب المفتشين العامين واحالته الى القضاء، مشيرا إلى أن تلك المكاتب هي سبب انتشار الفساد.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تواقيع نيابية جمعت لإلغاء جميع مكاتب المفتشين العامين المنتشرة في الوزارات والهيئات كونها حلقة زائدة”، مبينا أن “انتشار الفساد بسبب مكاتب المفتشين، فضلا عن عدم القيام بواجباتهم في مراقبة ومحاسبة الفاسدين”.وأضاف أن “جميع التحقيقات تكشف عن هروب الفاسدين خارج البلاد”، مؤكدا أن “هناك تواقيع جمعت لإلغاء جميع مكاتب المفتشين خلال الفصل التشريعي الثاني وإحالة الملف إلى القضاء والادعاء العام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *