تحالف الإصلاح:عبد المهدي “فاشل وضعيف”

تحالف الإصلاح:عبد المهدي “فاشل وضعيف”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الاصلاح والاعمار، السبت، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي شخصية ضعيفة وغير قادرة بالعبور بالعراق الى بر الامان.وقال النائب عن التحالف علي البديري، في حديث صحفي له اليوم، انه “منذ تشكيل الحكومة الجديدة، لم يقدم عبدالمهدي اي منجز أو تغيير، وما قدمه طيلة الفترة السابقة هي مجرد وعود وشعارات”.وبين البديري “نعتقد ان رئيس الوزراء شخصية ضعيفة، ولا يستطيع العبور بالعراق الى بر الامان، ولهذا الحكومة الحالية لم ولن يكتب لها النجاح اطلاقا”.

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