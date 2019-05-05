تحالف الإصلاح يؤكد على قوة تماسكه

تحالف الإصلاح يؤكد على قوة تماسكه
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الأحد، تمسكه بقوة بتحالفه، مشيرا الى رفضه للاستمرار بمنع عباس الحمداني من مزاولة مهامه عضوا في مجلس محافظة بغداد.وقال التحالف في بيان ، إن “الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار عقدت اجتماعها الدوري وقد بحث المجتمعون الملفات المدرجة على جدول الاجتماع، وكانت مستجدات الاوضاع السياسية على رأس الملفات التي تمت مناقشتها بشكل مستفيض”.واضاف ان “الهيئة السياسية دعت الى الاسراع بإكمال الكابينة الحكومية “، فيما شددت على “جدولة الانجازات الحكومية في تقارير شفافة ليطلع عليها الجميع “.وتابع ان “المجتمعين دعوا الحكومة الى الاسراع بتنفيذ البرنامج الحكومي والمضي قدما بتقديم الخدمات ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة”، مؤكدين على “ضرورة مشاركة جميع القوى والمكونات بالقرار السياسي العراقي وهي اهم بكثير من الشراكة في الادوار والمواقع ، وأهمية اسناد مسؤولية المناصب الحكومية الى شخصيات كفوءة بعيدا عن انتمائها السياسي والطائفي فالدولة اكبر من الجميع”.وشدد المجتمعين بحسب البيان، على “المضي بقوة بالمشروع الاصلاحي للتحالف والمساهمة الفاعلة في خلق الاستقرار السياسي في العراق والدفع باتجاه النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد “.الى ذلك شدد تحالف سائرون “تمسكه وبقوة بتحالف الاصلاح وانه خيارهم الاستراتيجي ، من جهة اخرى اكدت الهيئة السياسية “اعتزاز العراقيين بالمكون التركماني”.فيما اكدوا على ضرورة “ضمان تمثيله في الحكومة ومشاركته في بناء العراق ، أمنيا”، مبينا ان “المجتمعين استعرضوا تطورات الاوضاع الامنية في البلاد وضرورة ايجاد الحلول المناسبة للإرهابين العرب والاجانب المودعين في السجون العراقية”.كما اكدت الهيئة السياسية على “ضرورة احترام القانون والالتزام بالضوابط الادارية وعبرت عن رفضها الشديد الاستمرار بمنع عباس الحمداني من مزاولة مهامه عضوا في مجلس محافظة بغداد”.واشار البيان الى ان “الاجتماع تناول استعراض الاوضاع في محافظة نينوى والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الاوضاع فيها ، وتضافر جهود الجميع خدمة للمواطنين هناك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *