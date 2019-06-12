تحالف الإصلاح يدعو إلى توحيد سلم الرواتب

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، نورس الكريطي، الاربعاء، إلى إقرار قانون جديد بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتوحيد سلم رواتب الموظفين.وقالت الكريطي، في حديث صحفي، إن “العمل متواصل من أجل توحيد سلم رواتب الموظفين في جميع الوزارات، لوجود فروقات كبيرة في الرواتب”.وأضافت، أن “الأمر يتطلب اقرار قانون جديد بالتنسيق مع مجلس الوزراء ليكون ملزما لوزارة المالية تطبيقه من أجل تسوية جميع الرواتب”.وكان النائب منصور البعيجي، قد أكد الخميس (6 حزيران 2019)، العمل على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة.وقال البعيجي في بيان ، إن “هناك توجه من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية بالقانون لإنصاف جميع موظفي الدولة”.وأضاف، أن “هنالك تفاوت كبير بين مرتبات موظفي الدولة يختلف من وزارة الى وزارة اخرى فهنالك رواتب عالية وتقابلها رواتب قليلة جدا بالنسبة لوزارة اخرى لايوفر العيش البسيط للموظف الذي يتقاضاه وهذا يعتبر ظلم كبير”.وأشار الى أن “جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات المكلفون بها لذلك يجب ان يكون هنالك انصاف لهم فيما يخص رواتبهم لأنه من غير المعقول ان تتقضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها وزارة اخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز 300 ألف دينار”.وأكد أن “المناشدات والمطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون هذا الظلم في سلم الرواتب لذلك سنعمل جاهدين على اقرار سلم الرواتب الجديد من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة”.