تحالف الإصلاح يرفض تسييس هيأة المساءلة والعدالة

بغداد/شبكة أخبار العراق- ابدت كتلة تحالف الإصلاح والاعمار النيابية، الاثنين، عن استغرابها من قيام الحكومة الحالية بالغاء قرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فيما حذرت من تسييسِ هيأة المساءلة والعدالة وتجنب استخدامها لتصفية الحسابات السياسية.وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف عمار الحكيم في بيان ، أن “الكتلةُ النيابيةُ لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الأوَّل بحضور أغلب أعضائها، وناقش المجتمعون النقاط المدرجةَ على جدول الأعمال ، حيث تمَّ التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماعات لحسمّ ما تبقى من موضوعة مأسسة التحالف وتنظيم عمله ووضع خطة تشريعية ورقابية فعّالة تتبناها الكتلةُ النيابيةُ عبر اللجان النيابية وذلك للانطلاق بثبات نحو تحقيق أهدافه في الإصلاح والتنمية والاستقرار”.وأضاف البيان، أن “تحالفُ الإصلاح والإعمار اشاد بخطوة رئيس الجمهورية الدكتور( برهم صالح ) بتخليه عن جنسيته البريطانية ، ويدعو باقي المسؤولين في المواقع السيادية للتخلي عن الجنسية الثانية اعتزازا بالهوية الوطنية العراقية”.واعرب التحالف، بحسب البيان، عن “استغرابه من إجراء إلغاء قرارات مجلس الوزراء للأشهر الثلاث الماضية خلال مدة تصريف الأعمال من قبل حكومة حيدر العبادي، مع أنَّ معظم هذه القرارات كانت قرارات صحيحة وقانونية ويصب الكثير منها في الصالح العام”.وحذر التحالف من “تسييسِ هيأة المساءلة والعدالة وتجنب استخدامها لتصفية الحسابات السياسية ، ودعوة الهيأة للعمل بشفافية ومهنية عالية دون النظر إلى اتجاهات المسارات السياسية”، مشيرا إلى أن “المجتمعين اتفقوا على دعم مسار تحالف الإصلاح والإعمار ورؤيته لإخراج العراق من أزماته الحالية مع تأكيدهم على أهمية تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق تطلعات الشعب العراقي”.