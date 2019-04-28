تحالف الإصلاح يطالب البحرين بالاعتذار

تحالف الإصلاح يطالب البحرين بالاعتذار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر تحالف الإصلاح والاعمار، الأحد، بيانا من خمس نقاط استنكر فيه تصريحات وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد آل خليفة ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطالبا وزارة الخارجية العراقية بدعوة نظيرتها البحرينية إلى تقديم اعتذار وإيضاح لما حصل عبر مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.وقال التحالف في بيان ، “نعرب عن عميق أسفنا إزاء ما جاء في خطاب وتغريدة الوزير البحريني من ألفاظ وعبارات لا تمت لمراعاة الجانب الأخلاقي ولا اللياقات والأعراف المتبعة في العلاقات بين الدول بصلة، كما أنها ومن المستغرب أن تصدر من لدن من يمثل دبلوماسية بلد شقيق وعربي و إسلامي”.وأضاف البيان، “نستغرب الصاق تهمة التبعية للعراق الذي ضحى طوال عقود من النضال والكفاح بمختلف قواه – الإسلامية والوطنية- من أجل التحرر من  الاستعمار والديكتاتورية ومن بعدهما ملحمته الكبرى في انتزاع أرضه من الإرهاب التكفيري الظلامي المدعوم خارجيا مقدما إزاء هذا الهدف السامي تضحيات جسام نالت إشادة العالم بأسره، لذا نعد  نعته بالتبعية لدولة جارة ظلما وتعديا سافرا على حرية شعبنا وكرامتهم وسيادتهم”.وأكد البيان، أن “الإساءة للرموز الدينية و الوطنية والقوى السياسية العراقية أمر مرفوض ومدان”، مطالبا البحرين بـ”تقديم إعتذار رسمي للعراق وتتعهد بعدم تكرار ما حصل مما ينسف كل جهود التقارب وتجسير العلاقات وتعميد أسس المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.ودعا التحالف وزارة الخارجية العراقية إلى “دعوة نظيرتها البحرينية إلى تقديم اعتذار وإيضاح لما حصل عبر مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تؤكد رفض شعب العراق لأي إساءة لرموزه الدينية والسياسية وأحزابه الفاعلة بالعملية الديمقراطية”. 

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