تحالف الإصلاح ينفي الاتفاق بشأن تمرير الفياض لحقيبة الداخلية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الإصلاح والأعمار، الخميس، عن عدم حسم اي وزير للوزارات الثمان المتبقية لغاية اليوم، وفيما بين انه بانتظار استبدال الأسماء من قبل رئيس الوزراء وتقديمهم في جلسة السادس من تشرين الثاني المقبل، نفى الاتفاق بشان بقاء ترشيح الفياض للداخلية.وقال النائب عن تحالف الإصلاح علي الزبيدي في حديث صحفي له اليوم: إن “المفاوضات السياسية حتى الآن لم تحسم اي مرشح من المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية لعدم استبدال الأسماء المطروحة والتي رفضت بجلسة التصويت على حكومة عادل عبد المهدي”.وأضاف ان “تحالف الإصلاح لازال تاركا الخيار لعبد المهدي باختيار الوزراء شريطة ان يكونوا من المتخصصين وغير المتحزبين لبقية الوزارات”، نافيا “الإنباء التي تحدثت عن وجود اتفاقات لتمرير الفياض لوزارة الداخلية”.وأوضح ان “التحالف بانتظار ما سيقدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أسماء للوزارات المتبقية بجلسة السادس من تشرين الثاني المقبل.