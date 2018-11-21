تحالف الإصلاح: 600 منصب حكومي معروض للبيع و”الدلال..سنّة البناء”!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، الاربعاء، عن وجود 600 منصب حكومي معرض للبيع والشراء بين الكتل السياسية والأحزاب مقابل مليارات الدولارات.وقال المسعودي في تصريح صحفي له اليوم، إن “بيع وشراء المناصب الحكومية أمر معمول به في البلاد”، لافتا إلى إن “عدد من الكتل السياسية تسعى حاليا إلى بيع وشراء عدد من المناصب مقابل مليارات الدولارات لشخصيات غير كفوءة خاصة من قبل مكتب دلالية سنّة البناء بقيادة المحور الوطني ، فضلا عن توفير الحماية البرلمانية لتلك الشخصيات لعدم كشف فسادها”.وأضاف أن “600 منصب حكومي معرض للبيع والشراء بين الكتل السياسية مقابل مليارات الدولارات”، مبينا إن “بيع المناصب لم يقتصر على الوزارات فحسب إنما وصل إلى مناصب قيادات الفرق العسكرية والمدير العام ورئيس المجلس المحلي”.وبين أن “البرلمان الحالي سيعمل على افشل تلك المساومات على الوزارات والمناصب لتعديل مسار العملية السياسية الجديدة والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد”.