تحالف الانبار:إتفاقيات سرية بين حكومة البارزاني وتركيا

تحالف الانبار:إتفاقيات سرية بين حكومة البارزاني وتركيا
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 بغداد/ شكة أخبار العراق- أوضح عضو تحالف الانبار المتحد احمد الدليمي، الأثنين، أن “هناك اتفاقيات سرية ابرمتها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة التركية تجيز لها التوغل داخل المناطق الحدودية وبدعم من قوات البيشمركة التي انسحبت من تلك المناطق وسمحت للجيش التركي بالسيطرة على مساحات واسعة في محافظة في دهوك، هذا الامر يقابله قيام تركيا بمنح تسهيلات اقتصادية ومساعدات لحكومة الإقليم وعلى جميع الصعد، مقابل توغل قواتها لمناطق شمال العراق وانسحاب قوات البيشمركة من تلك المناطق، يأتي ذلك في وقت اصطفت فيه وزارة الخارجية متمثلة بالوزير فؤاد حسين مع حكومة الاقليم ونفذت خطتها وفقا للارتباط “.

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