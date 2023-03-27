تحالف الانبار:الحلبوسي أصبح مرفوضا من الجميع وإقالته قريبة

تحالف الانبار:الحلبوسي أصبح مرفوضا من الجميع وإقالته قريبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام , الاثنين , اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي  من منصبه قبل اجراء الانتخابات المحلية بسبب تزايد الرفضين لبقاء الحلبوسي من منصبه, مبينا ان التوجه امتد الى نواب من الداعمين له وكذلك نواب من مختلف الكتل السياسية . وقال دحام في تصريح صحفي , ان ” موقف قوة الحلبوسي تكمن بمدى شعبيته في محافظة الانبار وبما ان المحافظة باتت رافضة لسياسته فان قاعدة المعارضة للحلبوسي بدأت تتسع بشكل ملحوظ ” , متوقعا ” اقالة الحلبوسي من منصبه ستكون قبل انتخابات مجالس المحافظات ” .  وأضاف ان ” تصرفات الحلبوسي الأخيرة سواء على مستوى محافظة الانبار او المحافظات المحررة قد زادت من عدد الرافضين لبقاء الحلبوسي بمنصبه ” , مبينا ان التوجه امتد الى نواب من الداعمين له وكذلك نواب من مختلف الكتل السياسية “.

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