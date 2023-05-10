تحالف الانبار:الحلبوسي بدء “برش”الملايين على شيوخ العشائر لشراء ذممهم

تحالف الانبار:الحلبوسي بدء “برش”الملايين على شيوخ العشائر لشراء ذممهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي بتحالف الانبار الموحد الشيخ عبد الله الجغيفي، الأربعاء، قيام قيادات حزب تقدم وبتوجيه من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بزيارات مكثفة الى مدن ومضايف شيوخ عشائر الانبار، حاملين الهدايا والهبات.وقال الجغيفي في حديث صحفي، إنه “بعد خسارة الحلبوسي وحزبه تقدم لشرائح واسعة من المجتمع الانباري توجه الأخير مرة أخرى الى اغراء وشراء الذمم عن طريق تقديم الهدايا والعطايا المالية من المال الفاسد الى شيوخ المحافظة من خلال الزيارات المتكررة من قبل قيادات حزبه”.وأضاف، ان “شيوخ عشائر الانبار ليس لديها ثقة بأية وعود أخرى يقدمها قيادات حزب الحلبوسي واموالهم الفاسدة المقدمة من دول الخليج وتركيا”.وأشار القيادي في تحالف الانبار، الى ان ” الغرض من الزيارات المتكررة من قبل القيادات في حزب تقدم تأتي لإعادة الثقة ودعمهم في الانتخابات المحلية المقبلة”.وتوقع القيادي في تحالف الانبار الموحد شيحان الزوبعي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، تصدر تحالفه لنتائج الانتخابات المحلية المزمع اقامتها نهاية العام الجاري، مبينا سياسية حزب الحلبوسي ولدت سخطا شعبيا واسعا في محافظة الانبار.

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