تحالف الانبار:الحلبوسي خصص(50) مليون دينار لكل مرشح من حزبه للانتخابات المحلية

تحالف الانبار:الحلبوسي خصص(50) مليون دينار لكل مرشح من حزبه للانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف عبد الرزاق الدليمي احد شيوخ ووجهاء الانبار والقيادي في تحالف الانبار المتحد، الاثنين، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتخصيص مبلغ 50 مليون لعمليات الترويج الانتخابي لكل مرشح من حزبه في المحافظة.وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان “عدد من مرشحي حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اكدوا تخصيص مبلغ 50 مليون دينار من الزعيم لكل مرشح لعمليات الترويج الانتخابي في خطوة تهدف لكسب الشارع الانباري بدعايات اعلانية يتم تسويقها للجمهور بعيدة عن الواقع ولا اساس لها من الصحة لتحقيق مارب سياسية باتت معروفة لدى الجميع “.واضاف ان “الحلبوسي خصص ايضا مبالغ مالية لعدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار لتأييد حزبه في مسعاه الظفر بإدارة شؤون المحافظة للسيطرة على مواردها والتحكم بشؤونها وفق ما يراه حزب تقدم”. وأشار الى ان “الحلبوسي احال عدد من مشاريع الاعمار الى شخصيات عشائرية مقابل خدمة حزبه وانتخاب مرشحيه”، موضحا ان”عدد من شيوخ العشائر رفضوا ممارسات الحلبوسي مطالبين اياه بالكف عن هذه العروض وشراء الذمم لأغراض انتخابية “.

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