تحالف الانبار:الحلبوسي سارق المال العام وسارق جهود الدولة

تحالف الانبار:الحلبوسي سارق المال العام وسارق جهود الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-ى انتقد القيادي في تحالف الانبار ضاري الدليمي،الأربعاء ، قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالاستعراض خلال افتتاح مستشفى الرمادي العام وسط تجاهل الجهود الحكومية والمحلية في إعادة تاهيل المشروع , مشيرا الى ان  حضور الحلبوسي بافتتاح المستشفى سرق الإنجاز الحكومي والجهد الإداري لصالحه الشخصي لهدف الترويج الانتخابي.وقال الدليمي في تصريح صحفي،ان “افتتاح المشاريع الخدمية في المحافظات من اختصاص الجهة التنفيذية القطاعية ولا يجوز لجهة التشريعية القيام بذلك مثلما حدث امس بحفل افتتاح مستشفى الرمادي العام الذي نفذ بجهود الجهاز الإداري والفني بالمحافظة وباموال التخصصي الحكومي وكان الأولى  ان يحضر وزير الصحة الاتحادي  او من يمثله بافتتاح المستشفى ” . وأضاف ان ” حضور الحلبوسي بافتتاح المستشفى شأن تنفيذي الا انه حول ذلك الإنجاز الى شخصه وحزبه والهدف منه تحسين صورته بعد ان خسر وحزبه شعبية المحافظة ” , معتبرا ” الاقدام على هذه الخطوة ترويج مبكر للانتخابات المحلية المقبلة لحزبه ” . وأشار الدليمي ان ” الجمهور الانباري واعي ويدرك  قصدية حركة الحلبوسي بافتتاح المستشفى التي تم تخصيص الأموال من الخزينة العامة وبجهود ذاتية لإداريين وفنيين بالمحافظة “.

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