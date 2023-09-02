تحالف الانبار:الحلبوسي لايمثل المحافظة ولا باقي المحافظات

تحالف الانبار:الحلبوسي لايمثل المحافظة ولا باقي المحافظات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في التحالف الانبار،  السبت، ضاري الدليمي، إن “حالة الاستياء المجتمعي في الانبار اتجاه تصرفات وسلوكيات محمد الحلبوسي وحزبه تقدم في محافظة الانبار امتد الى المحافظات المحررة، في وقت قابله توسع وامتداد موازي للحراك الشعبي في الانبار الى المحافظات المحررة”.وأضاف في حديث صحفي، ان “المجتمع الانباري اول من تصدى لسياسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتكميم الافواه ورفض تسلطه على مقدرات محافظة الانبار”.وأوضح الدليمي ان “الحلبوسي أصبح خارج دائرة الانبار وحتى المحافظات المحررة ولم يعد يمثلنا ولا يمثل المكون”.وأكد، ان “الحلبوسي بدأ بتفيذ المخططات الخارجية وفي مقدمتها التركية والاماراتية بإقامة الإقليم السني لاضعاف العراق”.وتزداد الأصوات السياسية والشعبية السنية لاسيما في محافظة الانبار، المطالبة بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، وهو ما دفعه للاتجاه نحو المكون الشيعي لمواجهة خطر الاقالة.

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