تحالف الانبار:الحلبوسي مستمر في استغلال موارد الدولة لدعاية حزبه الانتخابية

تحالف الانبار:الحلبوسي مستمر في استغلال موارد الدولة لدعاية حزبه الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، الأحد، ان الشكاوى التي رفعتها الأحزاب المنافسة لحزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى الحكومة ومفوضية الانتخابات مازالت غير مفعلة، داعيا إيقاف جميع التجاوزات واستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية من قبل القيادات في حزب تقدم. وقال الفهداوي في تصريح  صحفي، إنه “كلما تقدمنا نحو موعد انطلاق الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات تزداد عملية استغلال موارد الدولة في محافظة الانبار من قبل قيادات حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خاصة مدراء الدوائر بالمحافظة دون خشية من الجهات الرقابية”.وأضاف، ان “الأحزاب المنافسة لحزب رئيس البرلمان ومنها تحالف الانبار المتحد جمعت الأدلة والوثائق التي تثبت تجاوزات الحزب الحاكم بالمحافظة وتم رفعها بصيغة شكاوى الى الحكومة ومفوضية الانتخابات الا انه للأسف لم تفعل من تلك الجهات مما دفع حزب الحلبوسي بالتمادي أكثر وارتكاب التجاوزات العديدة”.

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